Женщина из Саудовской Аравии получила 34 года тюрьмы за ретвиты

В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам тюрьмы за ее активность в Twitter. Как сообщают источники, на своей странице она делала ретвиты находящихся в изгнании активистов, преследуемых властями страны.

Осужденная была доктором философии в Университете Лидса, Великобритания. Ее задержали в январе 2021 года по возвращении в Саудовскую Аравию в отпуск. Как сообщает источник, в публикациях, которые распространила Сальма аль-Шехаб, авторы высказывались в пользу права женщин водить автомобиль.

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Приговор

Сначала Сальму аль-Шехаб приговорили к шести годам за использование соцсетей для "нарушения общественного порядка и дестабилизации безопасности и стабильности государства". Однако прокуроры в апелляции требовали более сурового наказания в соответствии с законами Саудовской Аравии о киберпреступности и борьбе с терроризмом, что привело к резкому увеличению приговора до 34 лет. Об этом объявили 8 августа.

СМИ предполагают, что ответственность за это лежит непосредственно на наследном принце, фактически контролирующем саудовскую диктатуру.

Мохаммед бин Салман, известный также как MBS, в свое время был обвинен спецслужбами США в том, что именно он в 2018 году одобрил убийство Джамаля Хашогги, саудовского журналиста и обозревателя Washington Post.

Сегодня же он контролирует крупный пакет акций Twitter через инвестиционный фонд Саудовской Аравии, Фонд государственных инвестиций (PIF).

через инвестиционный фонд Саудовской Аравии, Фонд государственных инвестиций (PIF). Другие известные акционеры Twitter также сохраняют связи с властями Саудовской Аравии.

Даже Илон Маск вел с MBS переговоры, чтобы тот помог ему сделать компанию частной.

Некоммерческая организация Freedom Initiative, защищающая права заключенных на Ближнем Востоке, заявляет, что это самый длительный известный срок наказания для активистки по правам женщин в Саудовской Аравии.

Twitter пока не опубликовал ни одного заявления по этому делу.