Осужденная была доктором философии в Университете Лидса, Великобритания. Ее задержали в январе 2021 года по возвращении в Саудовскую Аравию в отпуск. Как сообщает источник, в публикациях, которые распространила Сальма аль-Шехаб, авторы высказывались в пользу права женщин водить автомобиль.
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Приговор
Сначала Сальму аль-Шехаб приговорили к шести годам за использование соцсетей для "нарушения общественного порядка и дестабилизации безопасности и стабильности государства". Однако прокуроры в апелляции требовали более сурового наказания в соответствии с законами Саудовской Аравии о киберпреступности и борьбе с терроризмом, что привело к резкому увеличению приговора до 34 лет. Об этом объявили 8 августа.
- СМИ предполагают, что ответственность за это лежит непосредственно на наследном принце, фактически контролирующем саудовскую диктатуру.
- Мохаммед бин Салман, известный также как MBS, в свое время был обвинен спецслужбами США в том, что именно он в 2018 году одобрил убийство Джамаля Хашогги, саудовского журналиста и обозревателя Washington Post.
- Сегодня же он контролирует крупный пакет акций Twitter через инвестиционный фонд Саудовской Аравии, Фонд государственных инвестиций (PIF).
- Другие известные акционеры Twitter также сохраняют связи с властями Саудовской Аравии.
- Даже Илон Маск вел с MBS переговоры, чтобы тот помог ему сделать компанию частной.
Twitter пока не опубликовал ни одного заявления по этому делу.