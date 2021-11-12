За пределами Галактики обнаружили черную дыру: чем она примечательна

Космос переполнен интересными и разнообразными объектами. Все, наверное, слышали о черных дырах – компактных объектах с мощной гравитацией. За пределами Млечного Пути их обнаруживают благодаря излучению, которое возникает в аккреционном диске вокруг черной дыры. Но теперь появился новый метод.

Черные дыры можно обнаружить, наблюдая за тем, как они влияют на окружающие звезды. Именно это можно заметить, наблюдая за сверхмассивной черной дырой в центре Галактики. Но за пределами Молочного пути этим методом черные дыры еще не обнаруживали. Теперь это произошло и астрономы презентовали компактный объект в центре звездного скопления NGC 1850, которое расположено в другой галактике.

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Черная дыра в молодом звездном скоплении

NGC 1850 расположен в галактике-спутнике Млечного пути – Большом Магеллановом Облаке. Расстояние от скопления до Солнца составляет около 160 тысяч световых лет.

Подобно Шерлоку Холмсу, который выслеживает преступную банду за ее ошибками, мы смотрим на каждую звезду в этом скоплении с лупой в одной руке, пытаясь найти доказательства существования черных дыр, но не наблюдая их прямо,

– рассказывает автор исследования Сара Сарачино.

И настойчивость дала свои плоды – астрономы обнаружили, как черная дыра гравитационно влияет на звезду-компаньона, которая имеет массу около 5 масс Солнца. Сам компактный объект имеет массу примерно 11 масс Солнца.

Такие "маленькие" черные дыры звездной массы уже обнаруживали в других галактиках. Но это делалось с помощью других методов – фиксировалось рентгеновское излучение аккреционного диска или излучение, возникавшее в момент поглощения черной дырой материала диска. Также отыскать "маленькие" черные дыры удавалось благодаря гравитационным волнам, которые возникали во время слияния с другим компактным объектом.

Обнаружение черной дыры в NGC 1850 – это первое открытие компактного объекта этим методом за пределами Галактики и первая обнаруженная черная дыра, которая расположена в таком молодом (около 100 миллионов лет) звездном скоплении. Сравнивая их с большими и старшими дырами в более старых скоплениях, астрономы смогут понять, как эти объекты растут, поглощая звезды или сливаясь с другими компактными объектами. Также это улучшает наше понимание происхождения источников гравитационных волн.