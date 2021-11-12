Черные дыры можно обнаружить, наблюдая за тем, как они влияют на окружающие звезды. Именно это можно заметить, наблюдая за сверхмассивной черной дырой в центре Галактики. Но за пределами Молочного пути этим методом черные дыры еще не обнаруживали. Теперь это произошло и астрономы презентовали компактный объект в центре звездного скопления NGC 1850, которое расположено в другой галактике.

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Черная дыра в молодом звездном скоплении

NGC 1850 расположен в галактике-спутнике Млечного пути – Большом Магеллановом Облаке. Расстояние от скопления до Солнца составляет около 160 тысяч световых лет.

Подобно Шерлоку Холмсу, который выслеживает преступную банду за ее ошибками, мы смотрим на каждую звезду в этом скоплении с лупой в одной руке, пытаясь найти доказательства существования черных дыр, но не наблюдая их прямо,

– рассказывает автор исследования Сара Сарачино.

И настойчивость дала свои плоды – астрономы обнаружили, как черная дыра гравитационно влияет на звезду-компаньона, которая имеет массу около 5 масс Солнца. Сам компактный объект имеет массу примерно 11 масс Солнца.

Такие "маленькие" черные дыры звездной массы уже обнаруживали в других галактиках. Но это делалось с помощью других методов – фиксировалось рентгеновское излучение аккреционного диска или излучение, возникавшее в момент поглощения черной дырой материала диска. Также отыскать "маленькие" черные дыры удавалось благодаря гравитационным волнам, которые возникали во время слияния с другим компактным объектом.

Обнаружение черной дыры в NGC 1850 – это первое открытие компактного объекта этим методом за пределами Галактики и первая обнаруженная черная дыра, которая расположена в таком молодом (около 100 миллионов лет) звездном скоплении. Сравнивая их с большими и старшими дырами в более старых скоплениях, астрономы смогут понять, как эти объекты растут, поглощая звезды или сливаясь с другими компактными объектами. Также это улучшает наше понимание происхождения источников гравитационных волн.