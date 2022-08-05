Китайские и российские хакеры атаковали Тайвань в день визита Нэнси Пелоси: каковы последствия

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не прошел бесследно для кибербезопасности Тайваня. Китайские хакеры, объединившись с российскими, совершили серию атак на системы острова.

Ущерб 2 августа потерпели официальные тайваньские правительственные сайты, сайт президентского офиса, сайт МИД, главный ресурс правительства и сайт Министерства национальной обороны. Кроме того, киберудар нанесли по системам крупнейшего аэропорта страны. Мощность атак превысила 15 тысяч гигабит, что в 23 раза выше предыдущего суточного рекорда.

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Что известно

Тайваньским ресурсам не привыкать к кибератакам. Обычно их осуществляют в периоды выборов именно китайские хакеры, однако, по словам Министерства иностранных дел, на этот раз многочисленные запросы, призванные вывести из строя сайты, поступали также из россии. В общей сложности насчитали до 8,5 миллиона запросов трафика в минуту.

Кибератаки продолжились и 3 августа. Преступникам удалось взломать табло на одной из станций Тайваньских железных дорог и разместить там сообщения упрощенными китайскими иероглифами. В нем Нэнси Пелоси назвали "старой ведьмой".

Взломанное табло на одном из вокзалов Тайваня / Фото Facebook, Wang Hao-yu

Визит старой ведьмы на Тайвань является серьезным вызовом суверенитету Родины. Те, кто активно приветствует его, будут осуждены народом. Кровные узы одной расы никогда не будут разделены. Великий Китай в итоге будет единым!

– написано на экране.

После расследования администрация станции подтвердила взлом экрана и сообщила, что в случае повторения ситуации, питание табло будет немедленно прекращаться.

Кроме того, клиенты в нескольких филиалах супермаркета 7-Eleven по всей стране видели сообщения с фото Пелоси и подписью: "Разжигателница войны Пелоси, убирайся из Тайваня". Руководство сети супермаркетов также подтвердило, что их магазины пострадали от атаки.



Взломанный хакерами экран в одном из магазинов сети 7-Eleven / Фото Facebook, Breaking News Commune



Взломанный хакерами экран в одном из магазинов сети 7-Eleven / Фото Facebook, Breaking News Commune