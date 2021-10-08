По данным компании, с июля 2020 по июнь 2021 года хакеры из России провели большую часть атак, происхождение которых удалось установить. На них пришлось 58 процентов всех кибератак в мире.

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Что известно

Однако Россия – не единственная, кто нарушает интернет-спокойствие.

Северная Корея ответственна за 23 процента кибератак. При этом большая часть северокорейских атак не достигает цели.

Иран – 11 процентов.

Китай – 8 процентов.

Аналитики увидели значительный рост российской активности по сравнению с предыдущим годом. Преимущественно благодаря деятельности группы Nobelium, которую в июне Microsoft обвиняла в атаке на госучреждения неправительственных организаций, аналитические центры и IT-компании в 36 странах. Судя по всему, эти же люди причастны к взлому SolarWinds весной 2021 года. В той атаке пострадало множество организаций из более 30 стран.

Возросла и эффективность. Если раньше среди всех случаев успеха достигали в 21 проценте случаев, то теперь в 32 процентах атак. Среди пострадавших объектов резко выросла доля правительственных организаций – 3 до 53 процентов.

Украина в отчете

Отчет Microsoft также упоминает и Украину. Так, по данным компании, Nobelium за последний год также усилила атаки на нашу страну. Рост немалый: с шести до 1200 случаев. Такой результат связывают с попыткой помешать украинской стороне сдерживать наращивание российских войск на границе.

Украина также на втором месте по количеству атак с результатом в 19 процентов. На первом месте США – Штаты атаковали в 46 процентах случаев.



Рейтинг стран, которые чаще всего становились жертвами атак / Скриншот из доклада Microsoft