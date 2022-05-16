Об этом сообщают российские тематические сообщества в Телеграме со ссылкой на экспертов. Если в ближайшее время не произойдет включение двигателей для корректировки орбиты – спутник прекратит свое существование.

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В частности о проблемах спутника рассказывают бывший американский астронавт NASA Скотт Келли и специализирующийся на тематике космоса российский блогер Анатолий Зак. Также об этом сообщил российский эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в комментарии The Insider.

Что происходит с российским спутником

Известно, что за 15 суток на орбите аппарат "Космос-2555" провел лишь одну кратковременную коррекцию. С тех пор его орбита постоянно снижается. По состоянию на сегодня орбита уже потеряла 30 километров.

Следует заметить, что незадолго после старта российское оборонное ведомство подтвердило, что запуск прошел в штатном режиме, а сателлит вышел на расчетную орбиту.

К середине мая 2022 года орбита "Космос-2555" снизилась до 231х246,2 километра и никаких известных попыток поднять ее не фиксировалось. Это свидетельствует о том, что спутник так и не был активирован,

– отметил блогер Анатолий Зак.

Интересный факт! При запуске спутника в космос на ракету нанесли рашистский символ "Z", символизирующий полномасштабное вторжение России в Украину.

Бывший астронавт NASA Скотт Келли в своем твиттере поделился публикацией Зака и прокомментировал ситуацию с российским куском металлолома на орбите.

Кажется, что символ "Z", представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала,

– отметил Скотт.

Отметим, что, по некоторым данным, стандартное обозначение аппарата может скрывать новейший российский военный спутник оптической разведки серии "Разбег", который мог быть использован в войне против Украины. Но если все данные о положении спутника верны, то России не суждено было применить его. Много металла сгорит в атмосфере, даже не достигнув поверхности планеты.