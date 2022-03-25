YouTube заблокировал крымского оккупанта Аксенова – теперь он требует заблокировать YouTube

Коллаборационист Сергей Аксенов, который с 2014 года представляет себя главой временно оккупированного Крыма, просит Роскомнадзор заблокировать YouTube в России. Причиной истерики является удаление его личного канала.

Несмотря на то, что западные ресурсы в России традиционно осуждают, все же свои учетные записи там почему-то любят вести не в RuTube или Одноклассниках, а на YouTube, Facebook и Instagram. Так было и в случае Сергея Аксенова, который называет американский видеохостинг "лживым и злобным инструментом", однако почему-то до сих пор снимал для сервиса свои пропагандистские ролики. Компания Google наконец помогла коллаборационисту освободиться от этого тяжелого бремени, что так долго держал его в плену.

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Аксенов отправляется в бан

Страница Сергея Аксенова, который активно способствовал аннексии Крыма Россией, а позже получил от Путина должность главы оккупационной администрации – премьер-министра – существовала еще с 2015 года.

YouTube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем,

– сокрушается Аксенов уже в своем телеграм-канале.

На заблокированную страницу, по данным источника, было подписано около 12 тысяч человек. Там публиковались различные информационные сюжеты, официальные поздравления, комментарии, записи телеэфиров и интервью.

При этом издание ixbt, которое пишет о технологиях и интернете, утверждает, что Аксенов обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать американский ресурс в России. Само же ведомство потребовало от YouTube объяснений и немедленного возвращения канала.

Видеохостинг YouTube стал инструментом выборочной цензуры, направленной против российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей. Подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней,

– считают в ведомстве, самой сутью существования которого, является цензура всего на свете, кроме кремлевской пропаганды.