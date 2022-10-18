Как сообщают представители Совета Федерации, учетные записи заблокированы из-за введенных Западом санкций. Суммарно они насчитывали более 200 тысяч подписчиков.

YouTube заблокировал канал российского автопроизводителя КамАЗ

Прочь из YouTube

Судя по заявлению, таких каналов было два: сам Совет Федерации и телеканал "Вместе-РФ".

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube. На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления,

– написали в пресс-службе.

При этом Google прямо указал, что баны были наложены в связи с "ограничениями на экспорт и применением санкций". Однако террористы заявляют, что не беспокоятся, ведь давно предполагали такое развитие событий и параллельно развивали другие площадки, в том числе российские.

Прочь из России

Тем временем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что он обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.

Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ,

– говорит Пушков.

При этом он уточняет, что речь может идти о временной блокировке "как последнем предупреждении". Он добавил, что "пора уже применять к YouTube самые жесткие меры". По его словам, все попытки убедить платформу не блокировать российские каналы ни к чему не приводят.

Стоит отметить, что российские суды уже назначали Google гигантские оборотные штрафы, по которым компания была вынуждена объявить о банкротстве местного офиса.