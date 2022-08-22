В начале августа у сети появилось видео с тестированием автопилота Tesla и аналогичной технологии от Lexus. На пути автомобилей обеих компаний поставили манекены, имитирующие детей, и выяснили, что последняя перед ними тормозит, а первая каждый раз сбивает.

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Это крайне возмутило фанатов компании Илона Маска, увидевших в этом попытку дискредитации любимого производителя и рекламу конкурента. Некоторые из них заявили, что готовы опровергнуть такие результаты своими экспериментами на живых детях. И они это сделали: соответствующий видеоотчет был опубликован на YouTube. Однако теперь этот ролик стал нежелательным контентом на платформе.

Что говорит YouTube

Видео под названием "Действительно ли Tesla Full-Self Driving Beta сбивает детей?" первоначально было доступно на YouTube-канале автора Whole Mars Catalog. Однако теперь там его нет.

Как отмечается на странице поддержки YouTube, сервис требует соблюдения специальных требований к контенту, который "ставит под угрозу эмоциональное и физическое благополучие несовершеннолетних" и содержит "опасные трюки, выходки или розыгрыши".

Представитель YouTube Айви Чой сказал The Verge, что видео нарушает политику вредного и опасного контента, и что платформа "не разрешает контент, показывающий участие несовершеннолетних в опасных действиях или поощряющий несовершеннолетних к опасным действиям".

В результате YouTube решил удалить видео.

Просмотреть ролик можно только на Twitter-странице автора.