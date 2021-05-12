Запустив сервис Shorts, видеохостинг YouTube пытаться конкурировать с TikTok и Instagram Reels. А с помощью нового фонда компания рассчитывает расширить базу пользователей Shorts и привлечь авторов контента.

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Куда пойдут средства

Разработчики отмечают, что это лишь первый шаг к созданию полноценной монетизации Short.

Претендовать на часть фонда сможет любой создатель популярного контента для Shorts. Представитель сервиса отказался уточнить детали о конкретных выплатах за видеоролики. Кроме этого, YouTube попросит авторов поделиться мнением о функционале Shorts.

YouTube является большим источником рекламного дохода материнского холдинга Alphabet. В первом квартале 2021 года сервис принес 6,01 миллиарда долларов по сравнению с 4 миллиардами долларов годом ранее.

Вероятно, с помощью такого вложения компания хочет увеличить рекламный оборот сервиса.

Что известно о YouTube Shorts

Новый сервис коротких видео от YouTube всем авторам контента на территории США, а до этого его запустили в Индии. Когда запуск перейдет в глобальный режим, в фирменном мобильном приложении YouTube появился соответствующий раздел, перейдя в который пользователи будут иметь возможность просмотра и публикации коротких роликов. Для перелистывания их достаточно провести пальцем вверх или вниз по экрану.

Shorts дает возможность создавать видео продолжительностью до 60 секунд. Среди возможностей отмечают добавление субтитров, причем они могут быть созданы сервисом автоматически или загружены автором ролика самостоятельно. Вместе с этим разработчики добавили новые фильтры и эффекты, которые можно применять в процессе записи и редактирования видео.

О запуске функции в других странах, пока неизвестно.