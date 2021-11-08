YouTube внезапно запустил новый интерфейс для части пользователей: чего ждать
Источник:androidpolice
Некоторые пользователи YouTube 8 ноября обнаружили у себя новый интерфейс сервиса. Как оказалось, компания запустила тестирование для ограниченного круга. Основной акцент – на полноэкранном режиме.
Окончательное решение о глобальном внедрении нового интерфейса будет принято на основе полученных отзывов. Это означает, что в случае негативной реакции аудитории обновление не состоится.
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Новый интерфейс YouTube
Разработчики увеличивают количество элементов управления в полноэкранном режиме. Теперь здесь разместили дополнительные возможности:
- лайк,
- дизлайк,
- переход к комментариям,
- добавление видео в список для просмотра позже,
- опция ссылки на ролик,
- видео на схожую тематику в правом нижнем углу окна.
Новый дизайн YouTube / Фото androidpolice
- При нажатии на значок комментариев, обсуждение откроется в правой части экрана рядом с видео. Читать сообщение теперь можно будет параллельно с просмотром видео.
- При нажатии на название видео вверху раскроется его подробное описание.
Первоначально эти нововведения тестировались на сложных смартфонах с большими экранами, такими как Samsung Galaxy Fold3. Поэтому пользователи предполагали, что новый интерфейс будет доступен только для такого рода устройств. Однако, судя по всему, это не так, поскольку к тестированию присоединились и стандартные формфакторы.