YouTube внезапно запустил новый интерфейс для части пользователей: чего ждать

Некоторые пользователи YouTube 8 ноября обнаружили у себя новый интерфейс сервиса. Как оказалось, компания запустила тестирование для ограниченного круга. Основной акцент – на полноэкранном режиме.

Окончательное решение о глобальном внедрении нового интерфейса будет принято на основе полученных отзывов. Это означает, что в случае негативной реакции аудитории обновление не состоится.

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Новый интерфейс YouTube

Разработчики увеличивают количество элементов управления в полноэкранном режиме. Теперь здесь разместили дополнительные возможности:

лайк,

дизлайк,

переход к комментариям,

добавление видео в список для просмотра позже,

опция ссылки на ролик,

видео на схожую тематику в правом нижнем углу окна.



Новый дизайн YouTube / Фото androidpolice

При нажатии на значок комментариев, обсуждение откроется в правой части экрана рядом с видео. Читать сообщение теперь можно будет параллельно с просмотром видео.

При нажатии на название видео вверху раскроется его подробное описание.

Первоначально эти нововведения тестировались на сложных смартфонах с большими экранами, такими как Samsung Galaxy Fold3. Поэтому пользователи предполагали, что новый интерфейс будет доступен только для такого рода устройств. Однако, судя по всему, это не так, поскольку к тестированию присоединились и стандартные формфакторы.

В веб-версии версии YouTube пока нет никаких изменений.

Стоит отметить, что новый дизайн полностью игнорирует современные тенденции в интерфейсах, включая Material You – собственную разработку Google для операционной системы Android. Он, по ранним анонсам, должен постепенно перейти и на веб-версии приложений и сервисов компании. Концепция Material You характеризуется широкой цветовой палитрой, скругленными углами, плавным интерфейсом и иногда достаточно габаритными его элементами. В новом оформлении YouTube мы видим кардинально иную ситуацию. Значки остаются практически без изменений – с тонким контуром и в черно-белых цветах.