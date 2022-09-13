Об очередном "улучшении" стало известно из массовых жалоб, которые начали появляться в сети. Пользователи заметили увеличение количества рекламы и опубликовали несколько фотографий.

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Больше, больше, больше рекламы

Пользователи бесплатных аккаунтов YouTube сообщают, что теперь вместо одного или двух рекламных роликов перед видео, компания показывает целых пять. Судя по всему, пока Google тестирует это нововведение и, соответственно, собирает отзывы, которые могут повлиять на конечное решение: внедрять для всех или отменить. Вряд ли компании понравится реакция.

"YouTube только что дал мне 5 длинных объявлений, которые нельзя пропустить", – пишет пользователь Twitter, опубликовавший фото экрана.

Компания решила ответить на один из твитов. В нем пользователь с ником Mermaidvee написала: "YouTube две рекламы было недостаточно, так что теперь вы хотите воспроизвести 5 объявлений, которые никого не интересуют, и я не могу пропустить?"

"Это может произойти с определенным типом объявлений, которые называются бамперными, поскольку они продолжаются до 6 секунд. Если хотите, вы можете отправить отзыв непосредственно с YouTube с помощью инструмента отправки отзывов", – ответили в компании.

Таким образом, можно понять, что максимальная продолжительность всех вставок – 30 секунд. И хотя у YouTube есть и более длинная реклама, основная проблема этой заключается в невозможности ее пропустить.

С пятью объявлениями перед видео сталкиваются не все пользователи бесплатных аккаунтов, поэтому выглядит, будто YouTube проверяет реакцию на обновление.

Что делать

Из этой ситуации есть только два выхода: