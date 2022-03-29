YouTube тестирует реакции на любой момент видео
Источник:Engadget
Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, принялась тестировать новый вид обратной связи со зрителями. Речь о новом виде реакций с помощью эмодзы.
Реакции с помощью целого набора эмодзи сегодня очень популярны и активно внедряются многими сервисами – это сделал Telegram. Они позволяют поставить не просто лайк, а одну из эмоций, показав, например, скорбь, недоумение, негодование или смех. В случае YouTube такие реакции приобретают новый смысл.
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Что известно
- Как сообщает источник, пользователи смогут реагировать на отдельные моменты видеороликов.
- Вероятно, это позволит оставлять огромное количество реакций под одним роликом.
- Организовано все так: под каждым видео будет отдельная панель реакций, и на ней можно будет увидеть эмодзы на каждый момент видео. Любому зрителю будут доступны реакции всех остальных, и он сможет добавить свой эмодзи к общему количеству.
Ближайший аналог функции можно просмотреть на сервисе SoundCloud, где интерфейс позволяет слушателям оставлять комментарии на конкретный момент аудиозаписи.
Представитель YouTube сообщил, что сейчас в тестовом периоде компания тестирует несколько наборов реакций, и он будет меняться в зависимости от результатов эксперимента.
Тестирование функции не означает ее обязательного внедрения. Если компании не понравится результат, планы могут быть отменены.