YouTube тестирует реакции на любой момент видео

29 марта 2022 , 12:12
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Источник:

Engadget

Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, принялась тестировать новый вид обратной связи со зрителями. Речь о новом виде реакций с помощью эмодзы.

Реакции с помощью целого набора эмодзи сегодня очень популярны и активно внедряются многими сервисами – это сделал Telegram. Они позволяют поставить не просто лайк, а одну из эмоций, показав, например, скорбь, недоумение, негодование или смех. В случае YouTube такие реакции приобретают новый смысл.

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Что известно

  • Как сообщает источник, пользователи смогут реагировать на отдельные моменты видеороликов.
  • Вероятно, это позволит оставлять огромное количество реакций под одним роликом.
  • Организовано все так: под каждым видео будет отдельная панель реакций, и на ней можно будет увидеть эмодзы на каждый момент видео. Любому зрителю будут доступны реакции всех остальных, и он сможет добавить свой эмодзи к общему количеству.

Ближайший аналог функции можно просмотреть на сервисе SoundCloud, где интерфейс позволяет слушателям оставлять комментарии на конкретный момент аудиозаписи.

Представитель YouTube сообщил, что сейчас в тестовом периоде компания тестирует несколько наборов реакций, и он будет меняться в зависимости от результатов эксперимента.

Тестирование функции не означает ее обязательного внедрения. Если компании не понравится результат, планы могут быть отменены.

 

Автор: Олександр Гайдамашко