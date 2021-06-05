YouTube тестирует новую функцию, связанную с комментариями в видео

Видеохостинг YouTube тестирует демонстрацию ленты комментариев к видео в полноэкранном режиме просмотра в официальном приложении для Android. Об этом сообщили несколько пользователей, обративших внимание на изменения.

Как это будет работать

В новом исполнении лента комментариев показывается рядом с уменьшенным окном видео, что позволяет одновременно смотреть контент и читать комментарии. Скрыть раздел, одновременно развернув видеоролик действительно на весь экран, можно сдвинув ответы свайпом вниз.

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Комментарии в полноэкранном режиме YouTube: смотрите видео

Когда появится новая функция

YouTube пока тестирует функциональность на небольшом проценте устройств. Не исключено, что ее релиз будет отменен из-за негативных отзывов пользователей видеосервиса.

Напомним, что это не первая попытка YouTube вынести комментарии на передний план: раньше в окне просмотра видео они располагались под рекомендациями, теперь – над ними.