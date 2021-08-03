Тестирование подписки уже начали. Ее единственным преимуществом над бесплатной версией стало отсутствие рекламы.

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Premium Lite

Новый вариант подписки называется Premium Lite. В нем пользователи не найдут таких функций, как загрузка роликов для офлайн-просмотра, фоновое воспроизведение и доступ к музыкальному сервису YouTube Music.

Пока новинку испытывают в нескольких странах с привлечением ограниченного круга пользователей:

Бельгии,

Нидерландах,

Дании,

Финляндии,

Швеции,

Люксембурге,

Норвегии.

Неизвестно, как в дальнейшем будет распространяться Premium Lite. С большой вероятностью подписка станет доступна и в Украине. Однако Google подчеркивает, что это пока только эксперимент, а решение о дальнейшей судьбе нового варианта подписки будут принимать на основе реакции пользователей сервиса.

Обычный YouTube Premium стоит в Европе 11,99 евро в месяц, тогда как Lite предлагают по 6,99 евро. В Украине подписка стоит 99 гривен в месяц.