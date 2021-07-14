Функция Shorts в бета-режиме заработала в Украине с 14 июля. В течение нескольких недель она должна стать доступной всем пользователям. Раньше ролики Shorts можно было просматривать на платформе, ища их по тегу, однако теперь для этого есть специальный раздел.

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Как создать YouTube Shorts

Чтобы создать видео YouTube Shorts, на мобильном устройстве нужно войти в приложение YouTube, нажать на значок "плюс" в нижней части экрана, а затем выбрать "Создать короткое видео". Продолжительность видео при этом не может превышать 60 секунд.



Создание YouTube Shorts / Скриншот 24 канала

Пользователи также могут делать сэмплы аудио из миллиардов обычных роликов на YouTube. В то же время авторы самостоятельно решают, могут ли другие пользователи использовать контент из их длинных видео.

Кроме того в коротких видео можно:

добавлять текст в определенные части видео;

делать сэмплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео;

добавлять автоматические субтитры;

записывать ролики продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts;

добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона;

накладывать базовые фильтры для коррекции цвета.

Больше интересных деталей о YouTube Shorts

Во время глобального запуска бета-версии пользователи получили доступ к миллионам песен и музыкальным каталогам от более 250 лейблов и издателей по всему миру, в том числе лейблов и издательских компаний Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Sony Music Publishing, Warner Music Group и Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars, Kobalt и многих других.

Shorts – это новый способ просмотра и создания контента на YouTube. Сейчас компания ищет различные способы монетизации коротких видео и вознаграждения авторов за их контент. В частности в США запустили программу YouTube Shorts Fund, в рамках которой 100 миллионов долларов в течение двух лет будут распределяться среди авторов, публикующих короткие видео.