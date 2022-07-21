Никогда такого не было: в России рассказали, когда заблокируют YouTube

Россия постоянно угрожает заблокировать те или иные сервисы в стране. И если Instagram и Facebook таки заблокировали, то с YouTube история несколько иная. Попытки поднять свой сервис видеохостинга провалились с треском, но угроз заблокировать YouTube не стало меньше. В этот раз даже назвали приблизительные сроки.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы , об очередной возможной блокировке YouTube на россии вспомнили на этой неделе.

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Членом совета при диктаторе росе по развитию гражданского общества и прав человека (смех и все) Игорь Ашанов, заявил, что YouTube могут заблокировать уже этой осенью.

Нам нужно рассчитывать на то, что он все-таки будет заблокирован. Вот только его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это закончится к осени, когда и RuTube нормально заработает, и Видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом,

– приводит слова Ашманов так называемое российское СМИ ТАСС.

К слову, RuTube собирается "нормально заработать" в России со дня на день вот уже несколько лет. Следует упомянуть и об оборотном штрафе наложенном Московским судом на Google, о котором оговорился Ашманов. Почему Россия не увидит ни цента из 358 миллионов долларов штрафа мы уже рассказывали в нашем материале.

Сегодня у России просто нет альтернатив YouTube. RuTube и VK Video не вызывают ни малейшего желания ими пользоваться.

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Заблокируют ли YouTube в России?

Не исключено, что это очередное популистское заявление, которое уже звучало десятки из уст разных российских чиновников в последнее время. Вместе с тем – это россия. Случиться в этой "стране" может что угодно.

Скорее всего, даже в российских верхах до сих пор не пришли к однозначной позиции по поводу блокировки сервиса. Ранее неоднократно звучали заявления о том, что при всем YouTube на россии блокировать не собираются "пока он не перешел пределы разумного". Однако, что это означает неизвестно самим россиянам, которые понятия не имеют о концепции "разумности".

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.