Ежегодно очередные выпуски собирали все больше дизлайков и негативных отзывов зрителей. В этом видят основную причину отмены проекта. По крайней мере так предположили пользователи сети и журналисты мировых СМИ в своих статьях.

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Почему отменили YouTube Rewind

Наиболее негативную реакцию зрителей вызвали два последних выпуска:

Видео 2018 года, которое посмотрели почти 220 миллионов раз, получило 3 миллиона лайков и 19 миллионов дизлайков.

В 2019 году при 117 миллионах просмотров ролик набрал 3,4 и 9,5 миллиона лайков и дизлайкив соответственно.

Видеоплатформа в свою очередь заявляет, что причиной отказа он Rewind является то, что YouTube стал настолько мощным, что в рамках одного видео уже невозможно описать все его разнообразие.

В своей публикации в Twitter, где компания процитировала статью TubeFilter, YouTube благодарит всех создателей, которые принимали участие в проектах Rewind, добавив, что компания будет рада аналогичным роликам от сторонних отдельных авторов.

Действительно, в последние годы некоторые популярные на Западе блогеры создавали собственные версии Rewind, в которых показывали как прошел их год. Теперь, судя по всему, YouTube будет продвигать лучшие ролики самих блогеров. Как именно это будет происходить, пока не ясно.

Кстати, свою версию Rewind выпустила в 2020 году и украинское YouTube-сообщество "Манифест", которое объединяет украиноязычных ютуберов и помогает им продвигать контент.

Youtube Rewind 2020 Украина: видео