YouTube разрешит загружать видео на компьютер, но с ограничениями

Интернет полнится разнообразными инструкциями и программами для загрузки роликов с YouTube – сегодня проблемы в этом нет. Однако все они нелегальные, поскольку нарушают авторские права. Компания решила предоставить пользователям вполне законный способ загрузки, однако с ограничениями.

Функция будет работать аналогично той, что уже доступна в мобильном приложении. Пользователь сможет загрузить ролик в память программы, а не в отдельную папку на смартфоне, и посмотреть позже, например, при отсутствии интернета.

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Что известно

Таким образом пересмотреть загруженное видео можно будет только в браузере.

Функция будет доступна только тем, кто присоединился к YouTube Premium, как и в случае с мобильным приложением.

Сейчас новая возможность уже тестируется в ограниченном кругу пользователей.

Проверить, есть ли среди них вы, можно на странице экспериментальных возможностей YouTube.

На размер файлов ограничений нет, однако есть на разрешение. Пока можно сохранять ролики в качестве от 144p до 1080p. 4К не поддерживается. Вероятно эту возможность добавят позже.

Подписчики, которые пользуются последними версиями браузеров Chrome, Edge или Opera, могут нажать кнопку "Загрузить" под видео. Доступ к сохраненным видео будет осуществляться через новое меню на боковой панели.

Тестирование продлится до 19 октября. Если новая возможность покажет себя хорошо, ее включат для всех премиум-пользователей.