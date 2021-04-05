По новым правилам авторы теперь могут использовать определенную ненормативную лексику, включая слова вроде sh*t и b*tch, в течение первых 30 секунд видеоролика. Почему именно такая продолжительность, компания не объясняет.

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Навые правила

Стоит отметить, что такие правила касаются только видео, в которых автор желает включить монетизацию. Чтобы такая функция была доступна, необходимо, чтобы ролик отвечал требованиям YouTube.

Сокращена, цензурированная или легкая нецензурная лексика (например, hell и damn) теперь разрешается в названии ролика, на его обложке и в самом видео.

Умеренная нецензурная лексика, вроде sh*t и b*tch, разрешена в видео.

Редкое использование сильной нецензурной брани – не более двух раз примерно в течение первых 30 секунд видео.

Сильная нецензурная лексика разрешена в музыкальном видео.

Определение "Нецензурная лексика" касается не только явных и хорошо слышимых слов, но также искривленных и приглушенных, и частично зарисованных черными полосками текстовых высказываний на этапе монтажа.

Также монетизацию можно включить на своем ролике в случае умеренной нецензурной лексики в названии или частого использования нецензурной лексики в начале (примерно первые 30 секунд). Но в таком случае сам рекламодатель должен дать согласие на размещение своей рекламы в таких роликах.