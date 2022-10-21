Семейная подписка на YouTube Premium вырастет в цене: сколько платить теперь

Семейный план YouTube Premium, удаляющий рекламу для вас и еще пяти человек, стал дороже. Компания объявила об этом в электронных письмах.

Более высокая цена уже актуальна для новых подписчиков в некоторых странах. Для текущих пользователей изменение стоимости произойдет в следующем платежном цикле.

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Новая цена YouTube Premium

Пресс-секретарь YouTube Марни Гринберг сообщила в письме The Verge, что первоначально цены будут скорректированы в США, Канаде, Великобритании, Японии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентине. О других странах пока ничего не сообщают.

Мы принимаем эти решения нелегко, и понимаем, насколько это может быть затруднительно для наших пользователей. Эта новая цена отражает полную ценность YouTube Premium и позволит нам разработать еще больше премиум-функций, продолжать поддерживать создателей и исполнителей, которых наши пользователи смотрят и слушают на YouTube,

– сказала Марни Гринберг.

Семейный план YouTube Premium в перечисленных странах теперь стоит 22,99 доллара в месяц (ранее – 17,99 доллара).

Вместе с тем, если пользователи получали более низкую цену как бывшие подписчики Google Play Music, они будут и дальше платить по более низкой ставке вплоть до апрельской даты, до которой выставлен счет.

Стоимость индивидуального плана YouTube Premium остается без изменений и, по словам Гринберга, YouTube пока не планирует ее повышать. Если такие намерения появятся, компания сообщит по крайней мере за 30 дней до изменения цены.

А что в Украине

Страница YouTube Premium в Украине показывает старую цену – 149 гривен за месяц использования. Однако, вероятно, впоследствии можно ожидать роста и у нас. Так ли это, покажет время.