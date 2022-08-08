Как сообщает 24 канал, YouTube может автоматически генерировать субтитры к видео и он прекрасно справляется с этим, когда язык ролика английский. С другими языками по-разному, но до сих пор на украинском эта опция не была доступна.

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Ключевым инструментом в работе функции является технология распознавания речи. Обычно качество таких субтитров зависит от самого видео и на перевод сильно влияют посторонние шумы, упор и диалекты. Поэтому субтитры могут быть сгенерированы с ошибками и неточностями, однако Google постоянно совершенствует функцию и перевод становится более качественным.

Украинские субтитры в YouTube

Появление автоматических украинских субтитров в видео не афишировалось – они просто появились, как и обещали в Google раньше.

Появление автоматических украинских субтитров в функции YouTube Live Caption заметили пользователи соцсетей. Теперь функцией может воспользоваться каждый желающий, кому это нужно.

Как включить функцию автоматических украинских субтитров в YouTube

Выберите любое интересующее вас видео,

Нажмите на колесо настройки,

Выберите "Субтитры",

Далее выберите "Автоматический перевод",

И нажмите на украинский язык.

Добавляем автоматические украинские субтитры в видео: пошаговые иллюстрации

Напомним, что YouTube – самый большой видеохостинг в мире и второй по посещаемости сайт мира.