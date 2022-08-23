YouTube готовит новый раздел на главной странице сайта – какой контент туда войдет

Подкасты уже давно стали одним из популярнейших типов контента в интернете. Часто создатели публикуют их в виде видео на YouTube, ведя параллельно запись на камеру, поэтому появление раздела для них выглядит вполне логичным шагом.

Стоит отметить, что компания уже давно поддерживает отдельное приложение Google Podcasts, однако там можно только слушать аудио. Кроме того, на этом сервисе нет таких полезных функций, как рекомендации похожего контента, рекомендации новых авторов, поиск по жанрам и другого, что предлагает YouTube.

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Что известно о новом разделе подкастов на YouTube

YouTube – наиболее используемая платформа для подкастов. Даже не имея отдельного раздела для них, он является серьезной проблемой для таких конкурентов как Spotify и Apple Podcasts. Теперь, вероятно, ситуация для них еще больше усугубится.

Отдельная страница с подкастами дебютировала в конце июля и все еще находится в процессе развертывания. Первыми ее заметили в 9to5Google. Пока она доступна лишь ограниченному кругу тестовых пользователей из США, для других же пока демонстрируется заглушка "404".



Новая страница подкастов на YouTube / Фото arstechnica

Новая страница содержит популярные шоу и каналы, уже набравшие миллионы подписчиков, однако пока там нет авторов с меньшей аудиторией. Судя по всему, компания прямо сейчас занимается ее наполнением.

Для компании подкасты не являются приоритетной целью. Для сравнения, в 2021 году стриминговые функции принесли Google 28,8 миллиарда долларов, в то время как вся индустрия подкастов в прошлом году превысила 1 миллиард долларов. Однако судя по тому, что пользователи сами выбрали YouTube для публикации подкастов, даже без каких-либо специальных действий со стороны компании, новый раздел и вообще сам жанр имеют большие перспективы.