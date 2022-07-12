YouTube ошибочно остановил трансляцию, длившуюся почти 21 тысячу часов

Ночью 10 июля остановился стрим на YouTube-канале Lofi Girl, который длился 21 тысячу часов или почти 2,5 года. Рассказываем, какая тема видео и что стало причиной блокировки.

Вероятно, хотя бы раз вы видели на YouTube школьницу, нарисованную в стиле аниме, сидящую за столом и что-то сосредоточенно пишущую в блокноте. Рядом открытый ноутбук, книги и канцелярские принадлежности, а на подоконнике лежит кот. Иногда героиня листает страницу, смотрит в окно или откидывается в кресле. А потом все начинается заново. Это круглосуточная трансляция YouTube-феномена последних лет: музыкальный стрим в жанре Lo-fi, позиционируемый как музыка для обучения. Спокойная и размеренная, она призвана содействовать сосредоточению на уроках.

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Что произошло

10 июля в твиттере канала, который сегодня смотрят более 10 миллионов человек, появилось сообщение, что радио Lo-fi "было изъято из-за ошибочных предупреждений об авторских правах".

Авторы канала прикрепили скриншот письма, полученного от YouTube, в котором содержится только сообщение о страйке и невозможности дальнейшей трансляции.

Судя по всему, они подали апелляцию, которая в итоге сработала. Кроме того, соответствующее обращение было сделано к официальным страницам видеоплатформы в твиттере. Позже команда YouTube опубликовала комментарий с пояснениями и извинениями.

"Подтвердили, что запросы на удаление были оскорбительными, и закрыли аккаунт заявителей. Мы отозвали забастовки и возобновили ваши видео – иногда может понадобиться 24-48 часов, чтобы все вернулось в нормальное русло! Очень сожалеем, что это произошло, и спасибо за ваше терпение, пока мы разбирались с этим".

На странице канала можно увидеть превью трансляции, где указано, что она длилась 20 843 часа и 43 минуты. Еще один стрим длился чуть меньше – 20 772 часов и 51 минуту. Но записи обоих недоступны.

Канал до сих пор не возобновил трансляцию.