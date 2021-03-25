На платформе YouTube началось тестирование функции "Продукты в этом видео". Она предназначена для автоматического определения товаров в роликах и создания ссылок на них. Согласно имеющимся данным, новая опция доступна ограниченному числу пользователей на территории США.

Источник говорит о том, что в середине прошлого года разработчики уже тестировали инструмент "Продукты в этом видео", но тогда он был доступен очень небольшому количеству пользователей. Теперь же обновления открыли для широкой аудитории, но на данном этапе охватит только определенное число пользователей YouTube из США.

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Детали и тестирование

В одном из блогов разработчиков источник обнаружил информацию о том, что тестирование началось 22 марта. Пока не совсем понятно, как будет работать новый инструмент.

Мы экспериментируем с новой функцией, которая позволит отображать список продуктов, присутствующих в видео, а также список похожих товаров. Функция будет выводить список между рекомендованными видео и пользователи смогут увидеть его при прокрутке ленты с роликами. Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям получить больше информации о продуктах на YouTube,

– говорится в сообщении разработчиков.

Новая функция позволит Google занять определенную долю прибыльного рынка партнерских ссылок, а также связать электронную коммерцию с загрузкой роликов на платформу.

Официальные представители YouTube пока не раскрывают данных о том, как планируется развивать и монетизировать данный инструмент в дальнейшем.