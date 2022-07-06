YouTube обозначил канал с хоррор-видео как "детский" и не позволяет автору это изменить

Искусственный интеллект Google, занятый модерированием контента на YouTube, снова удивляет. Он присвоил каналу с роликами, предназначенными для взрослой аудитории, статус детского и запрещает автору это исправить.

Автор канала Local58TV Крис Страуб монтирует ролики в стиле "найденных кадров" и в них нет совсем ничего для детей. Иногда это просто набор шумов и радиопомех. На одном, например, можно увидеть съемку неизвестных и явно рукотворных объектов на Луне, жуткие фигуры гуманоида и другое. При этом в описании к роликам всегда отмечается, что они сняты по заранее написанному сценарию.

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Отнюдь не детские видео

Крис Страуб проверил свой аккаунт на минувших выходных и обнаружил, что его содержимое было обозначено искусственным интеллектом YouTube как "для детей".

Это означает, что теперь ролики не только попадают в рекомендации как подобные после просмотра других видео, но и становятся доступными через YouTube Kids, который является отдельным безопасным интерфейсом для детской аудитории.

Local58TV имеет миллионы просмотров на каждом из девяти видеороликов и достаточно знаменит, чтобы получить страницу в Википедии.

Раздел "О канале" описывает его как "тревожные короткометражки в эстетике found footage/VHS".

Самое популярное видео канала под названием "Непредвиденные обстоятельства" представляет собой фальшивое объявление от "Департамента США по защите американского достоинства". Сообщение выполнено в стилистике телевидения середины двадцатого века и объявляет, что Америка проиграла войну и была вынуждена капитулировать. Однако с приходом оккупантов "вы можете забрать Америку с собой", убив свою семью. После этого видео продолжается инструкциями. Очевидно, что это не тот тип канала, который предназначен для детей .

. Еще один ролик сервис обозначил как "для детей", вероятно, из-за его названия, которое так и звучит: "Шоу для детей". В этом черно-белом видео с искаженной музыкой фильтрами демонстрируются скелеты, кладбище со множеством могил, глубокая темная пещера и смерть. Интересно, что создатель ролика поначалу вручную установил на нем возрастной рейтинг "18+".

Крис Страуб подал апелляцию, чтобы исправить ситуацию, поскольку YouTube после вмешательства алгоритмов не позволяет изменять что-либо автору. Однако он до сих пор ждет ответа.

Издание ArsTechnica отмечает, что YouTube не страдает без денег. В прошлом году, например, сервис заработал около 29 миллиардов долларов. Однако все равно продолжает экономить на сотрудниках, не нанимая модераторов-людей, для которых, в отличие от ИИ, сразу стало бы понятно, что это тревожные и жуткие ролики.