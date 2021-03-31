Видеосервис YouTube начнет тестировать несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Конкретные сроки начала эксперимента не называются.

Оказывается, тестирование проведут по просьбе создателей контента. Разработчики сначала проверят функцию на "небольшой группе пользователей". Об этом заявили рассказали представители YouTube на официальной странице ресурса в Twitter.

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Зачем это компании

Перечень стран, в которых скроют дизлайки, не уточняется. Этим экспериментом YouTube хочет узнать, как наличие публичного счетчика влияет на популярность ролика и его оценку. Вероятно, речь идет о явлении, когда люди давят дизлайк под влиянием того, что у ролика уже есть большое их количество, даже если ролик зрителю понравился.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube. — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Обе кнопки выбора оценки видео останутся активными и зрители смогут ими воспользоваться, но увидеть количество дизлайкив участники тестирования уже не смогут – только положительные оценки. Авторы все еще смогут отслеживать статистику, а алгоритмы будут учитывать результаты оценки.

Напомним, в конце 2019 года Instagram начал тестировать функцию по сокрытию числа предпочтений. В компании заявили, что нововведение призвано помочь пользователям сосредоточиться на контенте, а не его популярности.