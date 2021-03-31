YouTube может скрыть счетчик дизлайков: скоро начнется тестирование
Видеосервис YouTube начнет тестировать несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Конкретные сроки начала эксперимента не называются.
Источник:24 канал
Оказывается, тестирование проведут по просьбе создателей контента. Разработчики сначала проверят функцию на "небольшой группе пользователей". Об этом заявили рассказали представители YouTube на официальной странице ресурса в Twitter.
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Зачем это компании
Перечень стран, в которых скроют дизлайки, не уточняется. Этим экспериментом YouTube хочет узнать, как наличие публичного счетчика влияет на популярность ролика и его оценку. Вероятно, речь идет о явлении, когда люди давят дизлайк под влиянием того, что у ролика уже есть большое их количество, даже если ролик зрителю понравился.
Обе кнопки выбора оценки видео останутся активными и зрители смогут ими воспользоваться, но увидеть количество дизлайкив участники тестирования уже не смогут – только положительные оценки. Авторы все еще смогут отслеживать статистику, а алгоритмы будут учитывать результаты оценки.
Напомним, в конце 2019 года Instagram начал тестировать функцию по сокрытию числа предпочтений. В компании заявили, что нововведение призвано помочь пользователям сосредоточиться на контенте, а не его популярности.
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