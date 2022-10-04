Этому, к примеру, посвящена отдельная ветвь на Reddit и публикации в Twitter. Отдельные пользователи, заметившие обновления на своих устройствах, публикуют скриншоты.

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Что известно

Как видно из изображений, платным может стать просмотр видео в 4K, то есть 2160p. При выборе вариантов разрешения возле соответствующего пункта отображается отметка "Premium" и приложение сразу предлагает нажать для подписки.

"Что же, после тестирования до 12 рекламных объявлений на YouTube для непремиум-пользователей, теперь некоторые пользователи сообщают, что они должны заводить премиум-аккаунт только для того, чтобы просматривать видео в 4К", – пишет в твиттере пользователь Alvin.

О чем идет речь? Автор твита, вероятно, говорит о другом будущем обновлении, которое сейчас тестирует видеосервис. В нем пользователи заметили пять рекламных объявлений подряд, которые невозможно пропустить. Однако Alvin почему-то упоминает 12 баннеров.

Подобные случаи были отмечены в приложениях для iOS и Android.

Реакция пользователей

Пользователи очень резко отреагировали на потенциальное новшество. Одни шутят, что "через несколько лет YouTube скажет, что дохода от рекламы недостаточно, потому что слишком много людей подписано на Premium, и начнет вводить рекламу в YouTube Premium", другие заявляют, что принципиально продолжат смотреть без подписки. Есть и такие, кто угрожает вообще больше никогда не пользоваться сервисом.

Стоит отметить, что такое высокое качество нужно далеко не всем. Прежде всего, видео такого разрешения встречаются довольно редко. Кроме того, бесплатными останутся 1440p и 1080p, а это тоже очень хорошее качество, обеспечивающее высокую четкость изображения, но не потребляющее так много ресурсов, как 4К. Поэтому вряд ли можно сказать, что пользователи многое потеряют.

Вероятно, Google таким образом пытается понять реакцию аудитории, чтобы затем принять решение о переходе на новый формат.

Официальные комментарии об этом компания еще не давала.