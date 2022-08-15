Пока что в рамках подписки на YouTube TV можно добавить подписку на HBO Max, но в будущем количество сервисов расширится. Источник не приводит подробностей об условиях, которые YouTube обсуждает с другими компаниями, но отмечается, что они разные в зависимости от сервиса.

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Полочка подписок на YouTube

Пока в обсуждении принимают участие больше американских площадок. Сообщается, что представитель стримингового сервиса Peacock обсуждал с YouTube возможность добавления сервисов в магазин. Также интерес проявляли у Walmart. Параллельно с этим компания ведет переговоры с владельцами облачных сервисов, что позволит расширить охват аудитории.

Для сервисов потокового видео, сталкивающихся с большей конкуренцией и замедлением роста в США, магазин YouTube предлагает еще один путь, чтобы увеличить количество клиентов. Компании изучают новые маркетинговые и распространяющие стратегии, чтобы увеличить количество регистраций.

Идею обсуждали уже давно

Еще в 2020 году YouTube обсуждал запуск онлайн-магазина потокового видео. Теперь эта идея, похоже, набирает популярность среди развлекательных компаний, стремящихся к новой аудитории. YouTube назвал масштаб и разнообразие своей глобальной аудитории причиной, почему поточные сервисы должны присоединиться к этой идее. По данным Google, на YouTube ежемесячно зарегистрировано более двух миллиардов пользователей.

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Суть заключается в том, что новый магазин каналов YouTube предложит профессиональный маркетинг для поточных услуг, поскольку потребители смогут бесплатно смотреть трейлеры шоу или фильмов на YouTube, а затем легко платить за подписку на услугу.

В настоящее время не сообщается, какие услуги будут доступны при запуске "магазина каналов" и в каких странах это произойдет. Официального заявления по этому поводу пока не было.