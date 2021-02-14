YouTube – один из самых посещаемых сайтов в мире. История его развития насчитывает уже 16 лет. Предлагаем вспомнить как все начиналось и как развивалось.

История YouTube начинается в 2005 году. Тогда, 14 февраля, трое бывших работников PayPal – Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим – запускают первую версию сайта, поняв, что в интернете нет удобного ресурса для поиска, загрузки, распространения и обсуждения видеороликов.

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Развитие

Изначально YouTube не пользовался большой популярностью, однако постепенно, благодаря "сарафанному радио" и удачным новшествам и даже спаму, база пользователей начинает стремительно расти. К концу 2005 года количество ежедневных просмотров составляло 8 миллионов, а в июле следующего года уже сто миллионов.



Основатели YouTube Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим / Фото webbyawards.com

Чтобы этого достичь, создателям молодого ресурса приходится стучать в дверь едва ли не каждого журналиста издания Wired. Как заявлял Джавед Карим на своей лекции, которую он прочитал в Университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн, "сейчас трудно найти хоть один экземпляр Wired, в котором не упоминался бы YouTube".

Однако проблема скрывалась в другом: никто не пользовался YouTube. Никому не было интересно смотреть на имеющийся в то время контент. Учредители объявляют, что заплатят по 100 долларов красивым женщинам, которые загрузят 10 видео. Сработало ли это? Нет – никакого ответа на предложение так и не было получено.

Ситуация начала меняться после одного из первых серьезных обновлений. Разработчики добавляют четыре новые функции:

Рекомендации связанных видео;

Быстрая рассылка спама по электронной почте;

Инструменты для социальных сетей;

Внешний видеоплеер, который позволял делиться видеороликами, размещая их за пределами YouTube.

Интересный факт. Первый ролик на YouTube загрузил Джавед Карим 23 апреля 2005 года. Он назывался "Я в зоопарке" и длился 19 секунд.

YouTube и "Корпорация Добра"

Google покупает YouTube в ноябре 2006 года за 1,65 миллиарда долларов. Компания начинает вливать в перспективный ресурс средства, надеясь извлечь из него выгоду. Однако YouTube не приносит выручки вообще. Реклама не оправдывает надежд. Расходы в два раза превышают доходы. Компания начинает искать новые пути монетизации. В частности, договаривается с Apple и Amazon о продаже музыки с помощью YouTube, а также привлекает разнообразный контент от крупных медиахолдингов – фильмы, телешоу, сериалы. Впоследствии вводят и платную подписку YouTube Red, которую позже, в 2018 году, переименуют в Premium.

Видеохостинг достигает показателя в один миллиард ежедневных просмотров в октябре 2009 года, а через год, в мае 2010 года, – 2 миллиарда просмотров. 2012 год завершается показателем в 4 миллиарда просмотров ежедневно. По актуальной на то время информации издания Forbes, ежеминутно на сайт загружалось 72 часа видео. В 2019 году эта цифра достигала уже 300 часов. А количество ежедневных просмотров перевалило за 5 миллиардов.

Интересный факт. Первым видео, которое набрало миллион просмотров, была реклама обуви фирмы Nike, в которой принял участие футболист Роналдинью.

YouTube сегодня

Сегодня YouTube присутствует на рынке большинства стран мира, за исключением нескольких отдельных, которые блокируют доступ к нему по различным причинам, что, как правило, связаны с цензурой и свободой слова, когда хостинг отказывал властям страны в удалении определенных роликов, которые не устраивали ее. Среди таких стран Иран, который неоднократно блокировал и снова открывал доступ к ресурсу, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Судан, Пакистан и Бангладеш.

Сайт переведен на 83 языка, включая украинский, который стал доступным для пользователей 13 декабря 2012 года.

На сайте можно найти видео на любую тематику: развлекательные и обучающие ролики, видеоблоги и фильмы, музыку и клипы, советы и лайфхаки.

YouTube до сих пор остается одним из самых популярных во всем мире. Сегодня он занимает второе место после Google.

Интересный факт. Самое популярное видео на YouTube на сегодня собрало 7 911 215 780 просмотров. Оно называется Baby Shark Dance. На втором месте видеоклип на песню Despacito, который собрал 7 204 396 556 просмотров.

Видеоблоги

YouTube дал мощный толчок развитию видеоблогинга. Являясь самым популярным видеохостингом в мире, он позволяет любому абсолютно бесплатно делиться моментами своей жизни, а людям по всему миру следить за интересным им контентом. С 2004 года блоги в формате видео начинают появляться один за другим, набирая бешеную популярность среди аудитории. Впервые каждый обычный человек, получил возможность делать собственный видеоконтент и с его помощью общаться со зрителями. Это был аналог телевидения в интернете. Культура видеоблогинга сразу же порождает сотни знаменитостей YouTube. Миллионы людей следят за их жизнью, наблюдают за тем, как они проводят свое время в так называемых "влогах" – смесь слов "video" и "blog". К ним прислушиваются. Возможность стать лидерами мнения впервые предоставляется не знаменитостям, вроде звезд кино или телевидения, а обычным людям.

С 2013 по 2019 год самым популярным каналом на YouTube оставался шведский блогер Феликс Чельберг, более известный под псевдонимом PewDiePie. Но 15 апреля 2019 года, после длительных перегонов между двумя каналами, в которые втянулись сотни блогеров и миллионы обычных людей, призывая подписываться на Чельберга, на первое место вышел индийский "T-Series". В мае 2019 года он первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков на YouTube.

YouTube Rewind

С 2010 года YouTube создавал ролики под названием Rewind, которые традиционно выпускались в декабре и подводили годовые тренды не только сервиса, но и мира в целом. Под микс самых популярных песен самые популярные блогеры показывали, чем жил мир и блогеры в частности, какие темы роликов и челленджи были самыми популярными. Однако в последние годы оценки Rewind снижались, и ролики собирали все больше негативных отзывов. Зрители, в частности, жаловались на то, что контент стал неинтересен и что они вообще не узнают многих людей, которых приглашают создатели.

Падение популярности привело к тому, что Rewind 2018 года стал самым ненавистным выпуском. Он получил рекордное количество дизлайков – на сегодня 18 миллионов. В 2020 году компания решила не выпускать очередную серию итогов.

Однако лучшие оценки в свое время получил выпуск 2014 года – по данным Википедии он имеет 95,18 процента положительных отзывов.

Пока не известно, вернется ли YouTube к созданию Rewind в 2021 году.