YouTube запускает программу "Supervised Experiences", которая предоставит родителям новые возможности для контроля контента и функций YouTube, к которым могут иметь доступ их дети. Сервис надеется, что новые фильтры помогут постепенно знакомить детей, уже слишком взрослых для YouTube Kids, с соответствующим контентом.

Программа перейдет на стадию публичного тестирования уже в ближайшие месяцы. После ее развертывания родители получат возможность выбирать между тремя уровнями фильтрации, определяющими контент, к которому ребенок может получить доступ со своей учетной записи.

Что предусматривают фильтры

Самый строгий фильтр, Explore, предназначен для детей в возрасте от девяти лет.

Explore more предоставит доступ к контенту для детей от 13 лет.

Фильтр Most of YouTube позволит просматривать любой контент, который не имеет ограничений по возрасту.



Новые родительские фильтры позволят ограничивать контент для детей / Фото The Verge

YouTube пока не конкретизирует, какой именно контент будет доступен при использовании каждого из уровней фильтрации, однако известно, что Explore откроет доступ к видеоблогам, учебным роликам, игровым видео, музыкальным клипам, новостям, образовательному контенту и прочему. Уровень Explore more позволит просматривать также прямые трансляции, которые относятся к категориям, доступным в Explore. Что касается Most of YouTube, компания заявляет, что этот фильтр позволит просматривать ролики, содержащие обсуждение деликатных тем, которые подходят для просмотра только подростками старшего возраста.

YouTube признает, что даже такая система фильтрации полностью не защитит ребенка от неуместного контента, однако существенно снизит вероятность наткнуться на ненадлежащие ролики. Таким образом, даже это решение все еще потребует от родителей бдительности.

Что касается YouTube Kids, компания все так же рекомендует его, как решение для детей младшего возраста.