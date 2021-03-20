Видеосервис YouTube объявил о введении в платформу новой функции под названием "Проверки" (Checks). Она призвана выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций еще до публикации видеороликов. Об этом рассказала служба поддержки сервиса.

Как будет работать функция "проверки"

Идея нововведения заключается в предупреждении пользователей о неприемлемом контенте. Система отметит таймкодом места на видео с потенциальными нарушениями и предложит пользователю возможные способы решения проблем.

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У авторов будет возможность не только отредактировать ролики, но и оспорить результаты, если они сочтут, что система ошиблась.

Проверка займет несколько минут. Пока функция не обязательна для использования и авторы могут публиковать контент без проверок. Представитель YouTube отметил, что прохождение проверки не защищает от возможных жалоб пользователей на нарушение правил платформы.

Первые отзывы

В комментариях некоторые пользователи, которые уже протестировали систему, рассказали, что проверка может длиться дольше, чем указано. По словам одного из них, проверка авторских прав соответствует указанному времени, в то время как исследование монетизации длилось несколько часов.