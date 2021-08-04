Блогеры смогут заработать на YouTube Shorts до 10 000 долларов: как это будет работать

В рамках продвижения нового функционала коротких видео Shorts платформа YouTube будет платить авторам контента до 10 тысяч долларов в месяц. На это компания ожидает в целом выплатить 100 миллионов долларов только в течение следующего года. В то же время блогеры уже в августе смогут получить первые деньги за контент.

Shorts это новый функционал коротких видео, с помощью которого YouTube намерен конкурировать с популярной соцсетью TikTok. Интересно, что после запуска Shorts многие аналитики предполагали, что YouTube начнет платить авторам контента, для популяризации функции.

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Как получить деньги за контент в Shorts

На самом деле все не так просто, как могло бы быть. Чтобы получить гонорар от YouTube авторы роликов должны создавать контент, который быстро и постоянно набирает популярность. Платформа будет оценивать популярность видео с учетом того, сколько людей снимают и публикуют ролики ежемесячно. Кроме того, сумма выплат будет зависеть и от географической принадлежности основной аудитории создателя контента.

YouTube также требует чтобы ролики, которые будут публиковаться пользователями, были уникальными. Создатели контента, которые загрузят видео с водяными знаками других платформ, таких как TikTok и Snapchat, потеряют право получать гонорары от YouTube. Это значит, что просто перепостить даже собственное видео с этих сервисов и получить деньги не получится.

Программа монетизации роликов в Shorts

Авторам из Украины выплаты за популярные ролики Shorts пока недоступны, однако Google обещает вскоре расширить программу на большее количество регионов.

Платформа планирует в дальнейшем заменить программу поощрения и перевести ее в полноценную и долгосрочную модель монетизации. Ожидаемо, что масштабирование произойдет тогда, когда к функционалу и авторам присоединятся рекламодатели.

Очевидно, что таким образом YouTube хочет повлиять на уже сложившийся рынок видеосервисов с короткими видео, где пока бесспорное лидерство держит TikTok. И похоже, что YouTube настроен серьезно, а если учесть, что компания может позволить себе не жалеть деньги за контент для авторов, то уже в близком будущем мы сможем наблюдать изменения на рынке сервисов хостинга коротких видео.

Как минимум пользователи получат еще одну платформу, а при лучшем сценарии на рынке появится новый лидер.

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Монетизация на других платформах

Стоит отметить, что выплаты за публикацию популярных видео практикуют и другие платформы. Те же TikTok и Snapchat платят создателям контента на основе популярности их роликов, а не на основе показов рекламы.