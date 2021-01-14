Google продолжает работу над улучшением фирменного видеохостинга. Вслед за модификацией интерфейса окна видеоплеера компания добавила в браузерную версию YouTube еще одно полезное дополнение.

Пользователям смартфонов эта возможность уже давно знакома, однако для людей, которые пользуются YouTube в браузере поддержка голосовых команд для поиска и навигации сервисом станет приятным дополнением, сообщает 24 канал.

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Как это работает

Для активации функции достаточно нажать на значок микрофона, расположенного справа от строки поиска, и дать разрешение на его использование устройства. Если голосовой запрос использовать при просмотре видео, оно автоматически будет приостановлено.



YouTube поддерживает голосовые команды в браузере

Примечательно, что нововведение не ограничивается поиском контента, и может применяться для навигации по сайту видеохостинга. Например, с помощью голосового запроса можно открыть историю просмотров или библиотеку, а также запустить воспроизведение последнего видео конкретного канала.

Сейчас, по заявлению Google, обновление доступны в большинстве регионов и работают как для зарегистрированных, так и для вышедших из системы пользователей.