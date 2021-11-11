Стоит отметить, что YouTube, еще в марте объявил о тестировании и экспериментах с "сокрытием публичных проявлений враждебности". Отдельные авторы уже давно имеют возможность скрывать показатели успешности видео.
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Для чего YouTube убрал дизлайки с видео
По мнению YouTube, тот факт, что количество дизлайков не будет показываться, будет иметь большое значение – зрители привыкли видеть соотношение положительных и отрицательных оценок под видео, и многие используют эти показатели, чтобы решить, смотреть ролик или нет. Теперь этот фактор становится неактуальным.
YouTube убирает дизлайки / Фото The Verge
Видеосервис отмечает, что теперь дизлайки будут служить своей первоначальной целью. Они помогут создателям контента отслеживать предпочтения своих зрителей. Относительно зрителей, им дизлайки помогут настроить алгоритмы рекомендаций видео.