Стоит отметить, что YouTube, еще в марте объявил о тестировании и экспериментах с "сокрытием публичных проявлений враждебности". Отдельные авторы уже давно имеют возможность скрывать показатели успешности видео.

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Для чего YouTube убрал дизлайки с видео

По мнению YouTube, тот факт, что количество дизлайков не будет показываться, будет иметь большое значение – зрители привыкли видеть соотношение положительных и отрицательных оценок под видео, и многие используют эти показатели, чтобы решить, смотреть ролик или нет. Теперь этот фактор становится неактуальным.



YouTube убирает дизлайки / Фото The Verge

Видеосервис отмечает, что теперь дизлайки будут служить своей первоначальной целью. Они помогут создателям контента отслеживать предпочтения своих зрителей. Относительно зрителей, им дизлайки помогут настроить алгоритмы рекомендаций видео.

Обратите внимание! Другие социальные сети также дают своим пользователям возможность скрывать показатели рейтинга. Например, Instagram и Facebook позволяют скрывать количество лайков, чтобы пользователи могли избежать возможного социального давления.