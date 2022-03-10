Минцифры отмечает: если вы заметили врага, по возможности, не подвергая себя опасности, фотографируйте и снимайте войска, технику и действия оккупантов. Эта информация поможет эффективно уничтожать захватчиков.

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Как отправить данные в бот

Благодаря вашим фото и видео, наша армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его. Поможете армии – поможете Украине. Обезвредим врага вместе!

– пишут в Минцифры.

В вашем Telegram найдите @evorog_bot.

Щелкните Авторизироваться и подтвердите его через приложение "Дія". Это нужно, чтобы собирать качественную и достоверную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Выберите, что именно вы видели – технику или оккупантов.

Отправьте фото или видео для подтверждения.

Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага.

Опишите подробности того, что вы увидели.

После проверки данные будут отправлены в ВСУ для дальнейшей работы.