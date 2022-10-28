В начале услуга будет доступна не всем. Первыми тестировщиками могут стать военнослужащие по контракту, защитники и защитницы Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.
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Что известно об услуге єОселя
Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством экономики Украины и ЧАО "Укрфинжитло", сообщается на странице Минцифры.
- Если вы относитесь к одной из категорий, то можете присоединиться к тестированию и получить кредит на жилье под 3%.
- Для этого в приложении "Дия" или на сайте необходимо подать заявление об участии в программе єОселя.
- После этого вы получаете предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк.
- Уже во время бета-теста заявка пройдет весь реальный процесс, и решения банков будут настоящими, а не тестовыми.
Для участия в тестировании требуется:
- Быть совершеннолетним гражданином или гражданкой Украины.
- Соответствовать одной из категорий населения.
- Иметь паспорт и налоговый номер в Дии.
- Не иметь в собственности жилья площадью более 52,5 квадратного метра и дополнительных 21 квадратного метра на каждого члена семьи (считаются муж или жена и несовершеннолетние дети).
- Не иметь действующих льготных ипотек.