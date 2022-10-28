В начале услуга будет доступна не всем. Первыми тестировщиками могут стать военнослужащие по контракту, защитники и защитницы Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

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Что известно об услуге єОселя

Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством экономики Украины и ЧАО "Укрфинжитло", сообщается на странице Минцифры.

  • Если вы относитесь к одной из категорий, то можете присоединиться к тестированию и получить кредит на жилье под 3%.
  • Для этого в приложении "Дия" или на сайте необходимо подать заявление об участии в программе єОселя.
  • После этого вы получаете предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк.
  • Уже во время бета-теста заявка пройдет весь реальный процесс, и решения банков будут настоящими, а не тестовыми.

Для участия в тестировании требуется:

  • Быть совершеннолетним гражданином или гражданкой Украины.
  • Соответствовать одной из категорий населения.
  • Иметь паспорт и налоговый номер в Дии.
  • Не иметь в собственности жилья площадью более 52,5 квадратного метра и дополнительных 21 квадратного метра на каждого члена семьи (считаются муж или жена и несовершеннолетние дети).
  • Не иметь действующих льготных ипотек.