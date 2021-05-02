Мануэль Лусио Далло – старший инженер по разработке программного обеспечения в компании Plastic ЅСМО. Используя свои знания, он и создал такое непривычное для нашего времени устройство, которое кое в чем похоже на устройства связи из далекого прошлого.

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Как работает аппарат

Изобретение устроено по принципу телефонного агрегатора: нужно соединить штекер с гнездом, рядом с которым указано имя человека, которого нужно вызвать, а затем нажать на кнопку и удерживать ее для записи и отправки сообщения, которое автоматически переводится из голоса в текст.

Аппарат также принимает сообщения – они печатаются на бумаге с указанием имени отправителя, почти как телеграммы.

Далло назвал изобретение Yayagram. Yaya – ласковое обращение к бабушке на кастильском языке.

Из чего состоит прибор

В основе устройства – компьютер Raspberry Pi 4,

чековый принтер,

микрофон, подключенный к USB-порту,

программная основа написана собственноручно и создана на базе Python.

Первая версия Yayagram была не такой удобной – принтер не был встроен, а подключался отдельно.