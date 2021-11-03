Yahoo навсегда покидает Китай: известная причина

Yahoo Inc. – это американская компания, владеющая одним из самых популярных поисковых сервисов. Кроме этого компания владеет еще большим количеством сервисов как, например, электронная почта Yahoo! Mail или каталог сайтов Yahoo! Directory. Стало известно, что компания в полном объеме покидает Китай.

Решение компании о выходе из Китая было только вопросом времени. Yahoo Inc. вообще оказались крепкими орешками и продержались дольше всех среди аналогичных компаний, ведь, например, Google покинул Поднебесную несколько лет назад, LinkedIn – в октябре 2021 года. Причина всему – китайская тоталитарная политика слежения за собственными гражданами.

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Покидая Поднебесную

Китайские власти постепенно увеличивают уровень цифрового контроля над собственными гражданами. Поэтому такие компании как Google прекращают сотрудничество с региональным гегемоном. Так происходит либо по собственному желанию, либо вынужденно, если компания не идет на уступки властям и не выполняет ее прихоти в предоставлении доступа к данным пользователей.

Yahoo тоже не обошла эту судьба. Вообще, уход компании из Китая был достаточно условен, так как из-за отказа нарушать конфиденциальность пользователей многие службы Yahoo Inc. уже были заблокированы.

С учетом постоянно ухудшающейся сложной деловой и правовой среды в Китае набор услуг Yahoo больше не будет доступен с материкового Китая с 1 ноября 2021 года,

– говорится в заявлении компании.

Китайские законы требуют, чтобы компании, работающие в стране, должны были передавать данные по запросу властей, которые подвергают опасности личную жизнь пользователей. Поэтому такое решение Yahoo делает ей честь, ведь, несмотря на гигантский китайский рынок и потенциальную прибыль, компания не пошла на уступки властям.

В Китае "западные" сервисы заменяют аналогами: поисковая система Baidu заменяет Yahoo или Google, а WeChat и Weibo выполняют роль социальных сетей, мессенджеров и платежных систем одновременно.