Решение компании о выходе из Китая было только вопросом времени. Yahoo Inc. вообще оказались крепкими орешками и продержались дольше всех среди аналогичных компаний, ведь, например, Google покинул Поднебесную несколько лет назад, LinkedIn – в октябре 2021 года. Причина всему – китайская тоталитарная политика слежения за собственными гражданами.

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Покидая Поднебесную

Китайские власти постепенно увеличивают уровень цифрового контроля над собственными гражданами. Поэтому такие компании как Google прекращают сотрудничество с региональным гегемоном. Так происходит либо по собственному желанию, либо вынужденно, если компания не идет на уступки властям и не выполняет ее прихоти в предоставлении доступа к данным пользователей.

Yahoo тоже не обошла эту судьба. Вообще, уход компании из Китая был достаточно условен, так как из-за отказа нарушать конфиденциальность пользователей многие службы Yahoo Inc. уже были заблокированы.

С учетом постоянно ухудшающейся сложной деловой и правовой среды в Китае набор услуг Yahoo больше не будет доступен с материкового Китая с 1 ноября 2021 года,

– говорится в заявлении компании.

Китайские законы требуют, чтобы компании, работающие в стране, должны были передавать данные по запросу властей, которые подвергают опасности личную жизнь пользователей. Поэтому такое решение Yahoo делает ей честь, ведь, несмотря на гигантский китайский рынок и потенциальную прибыль, компания не пошла на уступки властям.

В Китае "западные" сервисы заменяют аналогами: поисковая система Baidu заменяет Yahoo или Google, а WeChat и Weibo выполняют роль социальных сетей, мессенджеров и платежных систем одновременно.