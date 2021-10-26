Сразу стоит объяснить, что сенсор является аналогом сенсора из камеры RX100 VII, специально оптимизированным для работы в смартфоне. Своим новым смартфоном Sony собирается заинтересовать всех создающих высококачественный контент.

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Что известно о новом смартфоне SONY Xperia PRO-I

Начинка и возможности

Новинка поддерживает 12-битную съемку в формате RAW и запись видео в формате 4K с частотой до 120 FPS.

Смартфон оснащен переключаемой диафрагмой (f/2.0 или f/4.0). Она позволяет легко изменять глубину резкости.

За обработку изображения отвечает процессор BIONZ X for mobile . Также устройство получило новый интерфейсный чип, который обеспечивает высокую скорость работы и улучшенное качество изображения.

. Также устройство получило новый интерфейсный чип, который обеспечивает высокую скорость работы и улучшенное качество изображения. Xperia PRO-I построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 , имеет на борту 12 Гбайт оперативной памяти и флэш-накопитель на 512 Гбайт . Также имеется поддержка карт памяти microSD емкостью до 1 Тбайт .

, имеет на борту и флэш-накопитель на . Также имеется поддержка карт памяти microSD емкостью . Смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED дисплеем с матрицей 4K HDR, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, защищенного от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Xperia PRO-I получил оптику от камеры RX100 VII.

Оптика

Xperia PRO-I оснащена тремя камерами и датчиком глубины сцены 3D iToF . Применяется оптика с антибликовым покрытием ZEISS Tessar.

и датчиком глубины сцены . Применяется оптика с антибликовым покрытием ZEISS Tessar. Основная камера на 12-Мп датчике Exmor RS имеет широкоугольную оптику с эквивалентным фокусным расстоянием 24-мм, а две другие, также 12-Мп, оснащены 16-мм широкоугольным и 50-мм стандартным объективом.

имеет широкоугольную оптику с эквивалентным фокусным расстоянием 24-мм, а две другие, также 12-Мп, оснащены 16-мм широкоугольным и 50-мм стандартным объективом. Смартфон поддерживает фазовую автофокусировку по 315 точкам , покрывающим 90% кадра, а также передовые технологии автофокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и животных, отслеживание объектов в реальном времени, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с автофокусировкой, а также антидисторсионный затвор для более точного захвата быстро движущихся объектов.

, покрывающим 90% кадра, а также передовые технологии автофокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и животных, отслеживание объектов в реальном времени, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с автофокусировкой, а также антидисторсионный затвор для более точного захвата быстро движущихся объектов. Xperia PRO-I оснащена специальной кнопкой для спуска затвора.



Кнопка затвора / Фото Sony

Звук

Устройство поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, формат 360 Reality Audio и апскейлинг двухканального стерео до уровня пространственного звука 360 spatial sound.

Реализована поддержка технологий High-Resolution Audio и High-Resolution Audio Wireless с помощью кодека LDAC для беспроводных подключений, а также DSEE Ultimate, которая помогает приблизить качество воспроизведения к стандарту High-Resolution Audio.

Xperia PRO-I также оснащен 3,5-мм аудиоразъемом – большая редкость для современного флагмана.

Другие интересные особенности Xperia PRO-I

Создатели смартфона не забыли и о любителях мобильного видеоблогинга. Смартфон поддерживает функцию Game Enhancer для улучшения игрового процесса. Режим Heat Suppression позволяет производить питание подсистем смартфона напрямую, в обход зарядки аккумулятора, чтобы снизить тепловую нагрузку и сохранить его работоспособность на длительный срок.

Для блогеров и других создателей контента Sony также представила аксессуар Vlog Monitor, подключаемый к Xperia PRO-I и оснащенный 3,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1280х720 пикселей и соотношением сторон 16:9, а также металлическим держателем. В качестве дополнительного аксессуара будет также доступен кожаный чехол-крышка.



Xperia PRO-I и аксессуар Vlog Monitor / Фото Sony

Кстати, аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает работу Xperia PRO-I в течение всего дня. Он также имеет быструю зарядку XZQ-UC1 мощностью 30 Вт, позволяющую за 30 минут зарядить входящий в комплект аккумулятор до 50% емкости.

Гаджет также защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP65/68.

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Забота об экологии

В рамках выполнения экологического плана Road to Zero компания сократила использование пластика в упаковке смартфонов Xperia, исключив пластиковые компоненты или заменив их бумажными материалами. Xperia PRO-I – первый смартфон компании, в упаковке которого использовались бумажные материалы вместо пластика.

Дата продаж смартфона

Новый Xperia PRO-I, Vlog Monitor и кожаный чехол-крышка поступят в продажу в декабре. Цена устройств будет объявлена ​​дополнительно, но новинка точно будет не из дешевых.