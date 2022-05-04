Xiaomi запустила сбор средств на механическую клавиатуру с подсветкой за 23 доллара

Xiaomi запустила сбор денежных средств на новую клавиатуру в рамках программы краудфандинга. Цена вопроса – 23 доллара.

Гаджет получил название Xiaomi Wired Mechanical Keyboard. Данная цена в 23 доллара будет доступна только для участников программы коллективного финансирования. В дальнейшем она вырастет.

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Характеристики и фото

Xiaomi Wired Mechanical Keyboard – полноценная клавиатура со 104 клавишами, то есть у нее есть блок цифр.

Этот гаджет с механическими переключателями и подсветкой выполнен в минималистичном дизайне.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавиатура совместима с компьютерами под управлением Windows и с устройствами Apple.

Габариты составляют 426х122х38,5 миллиметра.

Масса – 943 грамма.

На нижней панели есть ножки, позволяющие установить устройство на столе под тремя углами – 4, 6 или 9 градусов.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard можно установить под разными углами наклона / Фото Xiaomi

Аксессуар поставляется в двух вариантах исполнения с "зелеными" тактильными и "красными" линейными механическими переключателями. От типа переключателя зависит плавность и мягкость нажатия и звук, который выдает кнопка при нажатии на нее.

Их ресурс – 50 миллионов нажатий. При этом одновременно могут нажиматься 26 клавиш.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавиатура снабжена белой подсветкой с шестью режимами свечения.

Комбинация Fn+Win позволяет быстро переключаться между раскладками для операционных систем Microsoft и Apple.

Для первых покупателей клавиатура доступна на Youpin по цене почти 23 доллара, а после завершения краудфандинговой кампании она будет стоить около 26 долларов.