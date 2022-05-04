Гаджет получил название Xiaomi Wired Mechanical Keyboard. Данная цена в 23 доллара будет доступна только для участников программы коллективного финансирования. В дальнейшем она вырастет.

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Характеристики и фото

Xiaomi Wired Mechanical Keyboard – полноценная клавиатура со 104 клавишами, то есть у нее есть блок цифр.

Этот гаджет с механическими переключателями и подсветкой выполнен в минималистичном дизайне.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавиатура совместима с компьютерами под управлением Windows и с устройствами Apple.

Габариты составляют 426х122х38,5 миллиметра.

Масса – 943 грамма.

На нижней панели есть ножки, позволяющие установить устройство на столе под тремя углами – 4, 6 или 9 градусов.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard можно установить под разными углами наклона / Фото Xiaomi

Аксессуар поставляется в двух вариантах исполнения с "зелеными" тактильными и "красными" линейными механическими переключателями. От типа переключателя зависит плавность и мягкость нажатия и звук, который выдает кнопка при нажатии на нее.

Их ресурс – 50 миллионов нажатий. При этом одновременно могут нажиматься 26 клавиш.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавиатура снабжена белой подсветкой с шестью режимами свечения.

Комбинация Fn+Win позволяет быстро переключаться между раскладками для операционных систем Microsoft и Apple.

Для первых покупателей клавиатура доступна на Youpin по цене почти 23 доллара, а после завершения краудфандинговой кампании она будет стоить около 26 долларов.

Напомним, ранее Xiaomi показала новую рацию, заявив, что она может обеспечить соединение на расстоянии 5000 километров, что очень взволновало сеть. Все оказалось очень просто: гаджет работает, опираясь на мобильные сети 4G трех основных китайских операторов, чтобы иметь возможность передавать сигнал поочередно с одной антенны на другую. Таким образом, за пределами Китая устройство этого расстояния не преодолеет – стандартный диапазон его действия значительно меньше.