Xiaomi Gaming Mouse Lite анонсировали месяц назад. Теперь новинка поступает в продажу в Китае. Стоит ли ожидать ее в других странах, компания не сообщает.

Интересно Xiaomi представила лампу, которая не излучает синий свет, защищая глаза во время чтения

Характеристики

Мышка получила позолоченные микропереключатели TTC со сроком службы 80 миллионов нажатий.

Новинка также может похвастаться защитой от пыли и влаги степени IP54.

Оптический датчик Pixart 3327 имеет максимальное разрешение 6200 dpi.

При этом пользователь может выбрать фиксированные варианты разрешения — 400, 800, 1600, 3000 и 6200 dpi.

Также Xiaomi Gaming Mouse Lite оснащена 32-битным микроконтроллером NXP на архитектуре Arm.



Xiaomi Gaming Mouse Lite / Фото Xiaomi

Из других особенностей – масса всего 72 грамма и встроенная подсветка, которую можно настраивать на собственный вкус с помощью различных комбинаций клавиш.

Судя по изображению, опубликованному Xiaomi, мышка имеет матовую текстурированную поверхность, поэтому не должна выскальзывать из рук. Присутствуют также боковые клавиши.

Цена

Компания предлагает мышку Xiaomi Gaming Mouse Lite за 20 долларов – это около 560 гривен. Для подобного класса устройств это весьма недорого.

Напомним, ранее компания представила USB-накопитель из серии U-disk. Его особенность в одновременной поддержке сразу двух интерфейсов – Type-A и Type-C. Такую флешку можно подключить как к компьютеру, так и к смартфону или планшету.