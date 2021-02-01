Еще в прошлом году Xiaomi начала разработку умных очков – в частности, компания запатентовала оригинальную AR-гарнитуру. Недавно в сети появилось описание еще одной потенциальной новинки бренда, способной диагностировать и лечить ряд заболеваний.

Источник: Techtimes

Согласно сетевым информаторами, патент описывает очки традиционной конструкции с комплектным футляром, предназначенные для выявления симптомов различных заболеваний, а также их коррекции.

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Для чего будут предназначены такие умные очки

В описании патента упоминается об оснащении устройства светодиодами для фототерапии и магнитными элементами для улучшения кровообращения. Отмечается и наличие акустической составляющей – динамиков или модулей с эффектом костной проводимости.

Схематические чертежи умных окудяров от Xiaomi

Судя по чертежам и схематическим изображениям, аккумулятор и большая часть электроники будут расположены в дужках очков. К сожалению, как и в случае с большинством подобных патентов, детальные технические характеристики и даже коммерческое название устройства документация не раскрывает. Неизвестна и приблизительная дата релиза подобного гаджета. Представители компании выпуск соответствующей продукции пока не анонсировали.