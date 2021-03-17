Компания Xiaomi разработала патент на новую технологию. Она должна защитить смартфоны пользователей от подглядывания со стороны.

Это будет специальный датчик, который будет работать постоянно, чтобы фиксировать лицо единственного пользователя. Датчик распознает пользователя и отображает контент только для него.

Что известно о разработке

Если сторонний зритель попытается "подглядывать", то информация на смартфоне будет невидимой. Благодаря новой технологии смартфоны компании смогут лучше обеспечить конфиденциальность данных пользователей.

Новая технология Xiaomi / Фото ixbt.com

Думаем, это мечта многих, чтобы без проблем просматривать контент в публичном месте, не беспокоясь о том, что информацию увидят и другие.

Пока неизвестно, в каком устройстве будет впервые реализована подобная технология. Стоит отметить, что на рынке представлены защитные стекла для смартфонов, которые выполняют похожую функцию.