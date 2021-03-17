Xiaomi запатентовала технологию, которая защитит смартфоны от подглядывания
Компания Xiaomi разработала патент на новую технологию. Она должна защитить смартфоны пользователей от подглядывания со стороны.
Источник:Gizmochina
Это будет специальный датчик, который будет работать постоянно, чтобы фиксировать лицо единственного пользователя. Датчик распознает пользователя и отображает контент только для него.
Что известно о разработке
Если сторонний зритель попытается "подглядывать", то информация на смартфоне будет невидимой. Благодаря новой технологии смартфоны компании смогут лучше обеспечить конфиденциальность данных пользователей.
Новая технология Xiaomi / Фото ixbt.com
Думаем, это мечта многих, чтобы без проблем просматривать контент в публичном месте, не беспокоясь о том, что информацию увидят и другие.
Пока неизвестно, в каком устройстве будет впервые реализована подобная технология. Стоит отметить, что на рынке представлены защитные стекла для смартфонов, которые выполняют похожую функцию.
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