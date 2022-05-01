Xiaomi запатентовала смартфон с гибким дисплеем, который можно отключить

Китайская компания Xiaomi получила патент на смартфон с очень необычной конструкцией. Речь идет об аппарате, оснащенном гибким экраном.

Как все будет работать

В обычном состоянии дисплей будет огибать корпус устройства: таким образом информация сможет отображаться как на фронтальной, так и на тыльной стороне гаджета.

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При необходимости пользователь сможет отсоединить экран от основного модуля и развернуть его, превратив панель в такой планшет. При этом дисплей сможет обмениваться информацией с базой посредством беспроводной связи.



Патент Xiaomi / Фото Xiaomi

По плану Xiaomi, гибкий экран получит свою аккумуляторную батарею, что позволит ему работать в автономном режиме. Основная вычислительная нагрузка при работе в таком виде ляжет на базовый модуль.

Впрочем, пока необычный смартфон существует только в патентной документации. О возможных сроках претворения идеи в жизнь ничего не сообщается.