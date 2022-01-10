Судя по всему, хоть у двух компаний и похожая конечная функциональность, однако разные способы ее воплощения. Таким образом, сама технология, которая лежит в основе разработок Xiaomi и Huawei, отличается.
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Весь экран – один большой датчик
- Xiaomi и некоторые другие производители уже имеют смартфоны со встроенными в экран дактилоскопическими сканерами, но палец необходимо прикладывать только в конкретную область, а за ее пределами отпечаток не сканируется.
- В смартфонах Apple использовался традиционный сканер отпечатков, встроенный в кнопку "Домой", а затем компания вообще отказалась от этого сканера и начала оснащать смартфоны системой разблокировки с помощью сканирования лица.
- Новая технология позволит встроить дактилоскопический сканер в экран и сканировать отпечатки пальцев по всей поверхности матрицы.
Как это работает
- В основе изобретения Xiaomi – массив инфракрасных светодиодов и сенсоров, располагающихся между сенсорным слоем и AMOLED-панелью, улавливая радиоизлучение в ИК-спектре.
- Когда пользователь подносит палец к выключенному экрану, сенсорный слой определяет место прикосновения, и именно в этом месте загораются ИК-диоды, подсвечивающие рисунок с поверхности пальца.
- Датчики фиксируют отраженный от пальца свет и передают информацию в систему безопасности, отвечающую за биометрическую аутентификацию пользователей.