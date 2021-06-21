Как будет работать новая система зарядки от Xiaomi

Xiaomi предлагает использовать для зарядки гаджетов звуковые волны. Зарядная станция будет содержать специальный генератор акустических колебаний, которые сможет улавливать приемник того или иного устройства, например, смартфона. Далее звуковые волны будут превращаться в электрический ток для восполнения запаса энергии аккумулятора.

Интересно Производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки

Интересно, что сама зарядная станция может быть оборудована различными преобразователями для получения энергии из окружающей среды. Это могут быть, например, солнечные панели.

Когда появится такая технология

Сейчас необычная технология от Xiaomi существует только на бумаге. О планах Xiaomi по созданию прототипа системы пока, к сожалению, ничего не сообщается.



Фото из патентной заявки Xiaomi / Фото mysmartprice

Ранее Xiaomi демонстрировала систему беспроводной зарядки Air Charge, которая может заряжать несколько устройств на расстоянии до нескольких метров.